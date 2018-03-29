وزير الدفاع العراقي يشارك في مؤتمر موسكو للأمن والدفاع

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، إن وفدا من وزارة الدفاع العراقية، برئاسة الوزير عرفان الحيالي، سيشارك في مؤتمر موسكو للأمن والدفاع الذي سيعقد في 4 أبريل/ نيسان المقبل.