5 غارات لطيران التحالف على مناطق متفرقة في اليمن

قال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، إن طيران التحالف شن عدد من الغارات على مناطق صعدة والحديدة، كما قام بعمليات قصف مدفعي وصاروخي على مناطق متفرقة من تلك المحافظات تزامنا مع الغارات الجوية.

© AFP 2018/ Stringer اليمن... 19 قتيلا وجريحا بمعارك وغارات على صعدة والبيضاء

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ" سبوتنيك " اليوم الخميس ٢٩مارس / ٱزار، أن طيران التحالف شن ٣ غارات على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية، ومنطقة رزاح، كما قام بقصف مدفعي وصاروخي على مناطق متفرقة من مديريتي رازح ومنبه وأضرار في ممتلكات المواطنين، مشيرا إلى وجود أنباء عن سقوط ضحايا إثر 3 الغارات على مدينة صعدة.

وتابع المصدر، أن الطيران قام بغارة على مدريتي برع والسخنة بمحافظة الحديدة.

وفي الوقت ذاته نفذ الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله" عملية نوعية في محافظة لحج، أسفرت عن قتل وجرح عدد من قوات التحالف في شبكة نجد الوزف بالقبيطة.

وقال إبراهيم مطرز، عضو اللجنة الاعلامية في صنعاء، إن الطيران استهدف بغارتين أحد الأسواق المركزية الزراعية في مدينة صعدة.

وارتفع عدد القتلى إثر الغارات، التي ضربت مدينة صعدة ليصل إلى 8 قتلى بينهم 4 نساء على الأقل.