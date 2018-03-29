صنعاء تتهم حكومة هادي بتعطيل حاملي جوازاتها في الخارج

طالب هشام شرف عبد الله، وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفتس، التدخل لتسهيل تحركات وتنقلات اليمنيين خارج اليمن واحترام وثائق السفر اليمنية الرسمية والعادية الصادرة من صنعاء.

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صنعاء — سبوتنيك . ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التابعة لـ"أنصار الله"، قال وزير خارجية صنعاء، خلال لقائه غريفتس في ختام مباحثاته: " حكومة هادي تفاقم معاناة اليمنيين الذين اضطرتهم الظروف للسفر إلى الخارج"، مشيرا إلى أنها تطلب من عدد من الدول الشقيقة والصديقة، التي يتنقل بينها هؤلاء، عدم منح تأشيرات دخول لحملة جوازات السفر اليمنية الصادرة من صنعاء".

واعتبر شرف تلك الإجراءات بأنها تضع عراقيل إضافية أمام جهود المبعوث الأممي الرامية لتعزيز إجراءات بناء الثقة للولوج في عملية مفاوضات السلام وتسبب المزيد من المصاعب أمام اليمنيين.

واستعرض وزير خارجية حكومة الإنقاذ مع المبعوث الأممي نتائج المباحثات، التي قام بها مع عدد من القيادات والقوى السياسية الوطنية، التي قدمت تصورها لوقف العدوان العسكري ورفع الحصار الشامل وصولا لتسوية سياسية سلمية.

وأعرب شرف عن ارتياحه لنتائج تلك اللقاءات، مؤكدا الموقف المبدئي والثابت للمجلس السياسي وحكومة الإنقاذ الوطني بالتوجه نحو السلام والتسوية السياسية السلمية، التي تلبي طموحات الشعب اليمني في الأمن والسلام والاستقرار.