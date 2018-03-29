ترامب: الولايات المتحدة ستغادر سوريا قريبا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم الخروج من سوريا، وستعطي الفرصة للدول الأخرى للاهتمام بالأمر.





وكانت تقارير إعلامية عديدة قد تحدثت في وقت سابق عن احتمالية توجيه أمريكا وإسرائيل ضربات عسكرية ضد سوريا، خاصة بعدما منيت القوات الموالية لأمريكا على الأرض بخسائر عديدة، إثر المعركة التي شنتها تركيا في عفرين ضد وحدات حماية الشعب الكردية.







