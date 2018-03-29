السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقته "أنصار الله" على جازان

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية: "الدفاع الجوي يعترض صاروخا بالستيا أطلقته ميليشيا الحوثي على جازان".
عاجل | مراسل الإخبارية: الدفاع الجوي يعترض صاروخاً بالستياً أطلقته ميليشيا #الحوثي على #جازان. #الإخبارية— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 29, 2018
من جانبها، ذكرت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" أن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من طراز "بدر 1" على شركة "أرامكو" في جازان".
وكانت قيادة التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، قد أعلنت، قبل أيام، اعتراض وتدمير 7 صواريخ باليستية أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية من الأراضي اليمنية.
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