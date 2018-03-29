"أنصار الله" يعلنون استهداف منشأة تابعة لـ"أرامكو" بصاروخ باليستي

قال مصدر في جماعة "أنصار الله"، اليوم الخميس 29 مارس/ آذار، إنه تم استهداف منشأة تابعة لشركة "أرامكو" بصاروخ باليستي جديد.

وقال المصدر لـ" سبوتنيك " إن القوة الصاروخية التابعة لأنصار الله أطلقت صاروخا باليستيا من طراز "بدر 1"، نحو منشأة "أرامكو" في جازان.

وكانت "الإخبارية" السعودية، قد أعلنت في وقت سابق عن نجاح قوات الدفاع الجوي السعودية في إسقاط صاروخ باليستي استهدف جازان.

وكانت "أنصار الله" قد استهدفت قبل أيام العاصمة الرياض ومدن أخرى بـ7 صواريخ باليستية، أسفرت عن مقتل شخص واحد (مقيم مصري الجنسية) وإصابة اثنين آخرين.