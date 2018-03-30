اليمن... غارة لطيران التحالف تقتل امرأة في صعدة

قُتلت امرأة بغارة شنها طيران التحالف، اليوم الجمعة 30 مارس/آذار، على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

© REUTERS/ Faisal Nasser 5 غارات لطيران التحالف على مناطق متفرقة في اليمن

صنعاء — سبوتنيك . وذكر مصدر محلي في محافظة صعدة لـ"سبوتنيك" أن طيران التحالف استهدف منتصف ليلة الجمعة 30 مارس/ آذار، بغارة منزلا في منطقة المقاش بضواحي مدينة صعدة، ما أسفر عن مقتل امرأة وإلحاق أضرار مادية.

وتأتي الغارة عقب مقتل 8 بينهم 6 نساء وإصابة 15 بغارة لطيران التحالف على سيارة في الطريق العام بمدينة صعدة.

يذكر أن طيران التحالف شن الخميس 22 غارة على مدينة صعدة ومديريات سحار والصفراء وحيدان، بالتزامن مع قصف صاروخي ومدفعي للقوات السعودية على مديريات منبه ورازح وشدا الواقعة على الشريط الحدودي.

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث يقوم التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ 26 آذار/مارس عام 2015 دعما للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي الحوثيين، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" على محافظات وسط البلاد كحضرموت.