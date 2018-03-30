بالصورة... جلسة ودية بين ابن سلمان وبيل كلينتون

عرض الحساب الرسمي لقناة الإخبارية على موقع التغريدات القصيرة تويتر، صورة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جلسة ودية مع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

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ويأتي اللقاء بين ابن سلمان وكلينتون على هامش الزيارة التي يجريها ابن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية وتستمر لثلاثة أسابيع بدأت في 19 مارس/ آذار الجاري، التقى خلالها التقى ولي العهد بعدد من أكبر رؤساء الشركات والبنوك في حي المال والأعمال وول ستريت، وبعدها حضر منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

ويسعى الأمير محمد بن سلمان إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية في السعودية، بما يحقق رؤيثة المملكة 2030، كما التقى الأمير محمد بن سلمان بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأطلع محمد بن سلمان الأمين العام للأمم المتحدة على جهود السعودية في "بسط الاستقرار بالمنطقة"، كما تناقش ولي العهد وغوتيريش حول اليمن وأزمات الشرق الأوسط حاليا.