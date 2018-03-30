أقلية دينية تتعرض لهجمات إرهابية في العراق

وأضاف ككه يي: "تقوم العناصر الإرهابيين، في جنوب كركوك، بترهيب الناس وتفجير المراقد واختطاف وقتل المدنيين العزل والمزارعين".
وذكر ككه يي: "تعرف مرقد "السيد زيبار" أحد المراقد الدينية الأثرية للديانة الكاكائية، في قرية زنقر غرب قضاء داقوق، جنوبي كركوك، يوم الأربعاء المصادف 21 مارس، منوها إلى أن المرقد هذا يعتبر مقصدا أثريا ودينيا للمكون".
وأشارت منظمة "ميثرا" للتنمية والثقافة اليارسانية، في بيان تلقته مراسلتنا، إلى أن الطائفة الكاكائية تعرضت على مدى الأشهر القليلة الماضية إلى العديد من الانتهاكات من قبل الجماعات الإرهابية، محملة الحكومة مسؤولية حماية المنطقة من فلول الإرهاب، وان تمنع تنامي هذه
الجماعات، بعد أن قامت القوات العراقية بتحرير المنطقة والسيطرة عليها.
يذكر أن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي هاجموا قرى يسكنها غالبية من طائفة "الكاكائية" في قضاء داقوق على بعد 40 كم إلى الجنوب من كركوك، في تاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.
وتعرض الكاكائية، في 27 تموز/يوليو الماضي، لهجوم مماثل نفذه "داعش" الإرهابي وارتكب مجزرة بحق العائلات في جنوب داقوق أيضا.
ويعرف أن الكاكائية، أو اليارسانية، التي تسمى أيضا بـ"أهل الحق"، بأنها أحد فروع الديانة اليزدانية القديمة (كلمة يزدان تعني الرب أو الخالق أو الله)، وتعتبر من الأقليات في العراق.
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