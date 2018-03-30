مسيرة العودة تنطلق بمشاركة هنية والسنوار

انطلقت مسيرة العودة بمشاركة عشرات الآلاف من المواطنين الذين حضروا لإحياء يوم الأرض.

توافد عشرات الآلاف من الفلسطينيين من جميع محافظات قطاع غزة إلى السياج الفاصل للمشاركة في مسيرة العودة في ميادين الاعتصام الخمسة التي أعلنت عنها اللجنة التنسيقية لمسيرات العودة في شرق الشجاعية وشرق البريج وشرق رفح وشرق خان يونس، بالإضافة إلى منطقة أبو صفية شرق جباليا، كما نقلت وكالة "معا" الأخبارية.

صور للأعداد المهيبة في #مسيرة_العودة_الكبرى من جانب الاحتلال. pic.twitter.com/eOfmo7gFfn — بوابة الهدف (@hadafnewsps) March 30, 2018

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وشارك في التظاهرة رئيس حركة حماس يحيى السنوار في مسيرة العودة شرق خان يونس جنوب القطاع، فيما شارك إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة المتظاهرين عند نقطة المواجهات شرق مدينة غزة، وقيادات من الحركة.

​ وأعلن الهلال الأحمر عن 54 إصابة بالرصاص الحي في مواجهات غزة.

وقام المتظاهرون بحرق صور لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مسيرة العودة شرق مدينة غزة.

وقال إسماعيل هنية في كلمة ألقاها في المسيرة: "الفلسطينيون مصممون على العودة لبلادهم التي هُجروا منها عام 1948"، كما جاء على موقع وكالة الأناضول.

وأضاف هنية:"في الوقت الذي بلغت فيه الهجمة على قضيتنا ذروتها منذ قرار (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، فإن هذه الجماهير خرجت لتقول كلمتها الفاصلة: لا بديل عن فلسطين ولا حل إلا بالعودة".