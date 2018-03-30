الأركان الروسية: انتفاضة سورية ضد تشكيلات مدعومة أمريكيا في الرقة

أعلن رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي، أن السكان العرب الأصليين بدأوا انتفاضة ضد التشكيلات المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، في ضواحي الرقة السورية-المنصوري.

وقال رودسكوي، للصحفيين: "قيادة قوات سوريا الديمقراطية وهيئات الحكم الذاتي المحلية التي عينها الأمريكيون، لا تتعامل مع حل المشاكل الإنسانية. السكان العرب الأصليون يتعرضون للقمع والعقاب، والتعبئة القسرية جارية. هذا يسبب استياء حادا من قبل السكان المحليين".

© Sputnik. Natalia Seliverstova الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تعيق وصول أية منظمات إنسانية إلى الرقة السورية

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال إن 90 في المئة من مساحة ريف دمشق بات تحت سيطرة الحكومة السورية، مشيرا إلى أنه تم تطهير الغوطة الشرقية من الإرهابيين بشكل شبه كامل.

ولفت وزير الخارجية إلى أنه لا يمكن تسوية النزاع في سوريا دون الأكراد، موضحا أهمية إجراء مفاوضات بين جميع الأطراف حول الوضع في التنف السورية.

وأكد الوزير الروسي أنه لا يتم التخطيط لتوسيع مناطق خفض التصعيد في سوريا في الوقت الحالي.

وأعلن سيرغي لافروف أنه تم التوصل لاتفاقية حول إرسال بعثة تقييم أممية إلى مدينة الرقة السورية.

وتابع لافروف خلال المؤتمر الصحفي: "فقط الآن بعد مطالب متكررة تم التوصل لاتفاقية بمشاركة الحكومة السورية حول إرسال بعثة تقييم أممية إلى الرقة.