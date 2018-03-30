هنية: لن نقبل بأن يكون حق العودة مجرد شعار

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، في الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض: "نتوجه بالتحية المباركة لأبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، الذين أسقطوا كل الرهانات. فقد قال قادة العدو قديما، الكبار يموتون والصغار ينسون، ولكن ها هم الكبار والصغار والأجداد والأحفاد على أوتار العودة يعزفون".

رام الله — سبوتنيك. وأضاف هنية في بيان تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه: "إن شعبنا يؤكد، ليس فقط، تمسكه بحقوقه، وإنما يجسد وحدته في الميدان وحول الثوابت وعلى رأسها حق العودة، لتبقى ثوابتنا الوطنية عنوان وطريق وحدتنا".

© AP Photo/ Majdi Mohammed إطلاق نار على موقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من رام الله بالضفة الغربية

وتابع رئيس المكتب السياسي لحماس: "في الوقت الذي بلغت فيه الهجمة على قضيتنا ذروتها، منذ قرار ترامب، بإعطاء القدس للاحتلال الغاصب، والحديث المتزايد عن التحضير لما يعرف بصفقة القرن، ويسارع البعض للتطبيع مع الكيان ويشتد الحصار والاستيطان والتهويد وغير ذلك، فإن الجماهير التي خرجت الْيَوْمَ، جاءت لتقول كلمتها الفاصلة لا بديل عن فلسطين ولا حل إلا بالعودة".

وأوضح هنية: "نعلن وبكل وضوح وفي ظل هذا الحراك الشعبي، أننا وشعبنا لن نقبل أن يبقى حق العودة مجرد شعار يردده الناس، بل نعمل بكل جد من أجل تجسيد ذلك بكل الطرق".