ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 7 في مسيرة "يوم العودة"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا مسيرة "يوم العودة" إلى 7 فلسطينيين، برصاص الجيش الإسرائيلي.

رام الله- سبوتنيك وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الجمعة 30 مارس/ آذار، إن "عدد الفلسطينيين القتلى وصل إلى 7، في حين أصيب نحو 550".

وأوضحت الوزارة أن مقتل الشابين جهاد فرينه ومحمود سعدي رحمي، شرقي غزة، يرفع عدد القتلى إلى 7.

وكان آلاف الفلسطينيين خرجوا، صباح اليوم، باتجاه الحدود الإسرائيلية للمشاركة في ما سميى "مسيرة العودة"، التي دعت لها الفصائل الفلسطينية المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 1948.

ونصبت اللجنة الوطنية لـ"مسيرة العودة" خياما على طول حدود قطاع غزة على بعد 700 مترا من السياج الحدودي الفاصل مع الجيش الإسرائيلي.

من جانبه، حذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين من الاقتراب من الجدار الفاصل وأعلن استعداده لإطلاق النار والقتل إذا ما تعرضت حياة جنوده للخطر.