أكد مصدر سوري مسؤول أن قرار القيادة السورية حاسم في رفض بقاء السلاح بيد مسلحي دوما، موضحا أن تأخير تنفيذ اتفاق تسليم السلاح بالكامل أو خروج المسلحين من المدينة لا مساومة عليه، وغير ذلك يمكن أن يتم التفاوض عليه.

وحذر المصدر السوري لموقع " النشرة " الإلكتروني من استمرار المسلحين من المماطلة وتفويت الفرصة عليهم لتنفيذ التسوية ووقف إراقة الدماء، لافتا إلى أن ضرب دمشق بقذائف الهاون لن يؤدي إلى تنازل ​الدولة السورية​ عن تصميمها على إخلاء محيط العاصمة السورية من المسلحين والسلاح.

وطمأن المصدر المسؤول الأهالي في دوما و​الغوطة الشرقية​ بأن الجيش السوري لن يتركهم تحت سيطرة المسلحين، وأن عودتهم إلى مناطقهم لن تتأخر بعد إزالة الألغام وتمشيط المنطقة.

وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة، إلى توفر معلومات أولية عن قرب التوصل إلى اتفاق يقضي بخروج مسلحي "جيش الإسلام" من دوما إلى إدلب.