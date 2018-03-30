عمليات أمنية تلاحق "داعش" في الحدود العراقية الأردنية

أعلن قائممقام قضاء الرطبة، عماد الدليمي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الجمعة 30 مارس/آذار، عن عمليات أمنية للجيش العراقي، تلاحق عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في صحراء القضاء بالقرب من الأردن.

سبوتنيك . وأوضح الدليمي أن قوات من الفرقة الأولى التابعة للجيش العراقي ، وعمليات الأنبار، مازالت تلاحق عناصر تنظيم "داعش" في محيط قضاء الرطبة "غربي الأنبار، غرب العراق، بمحاذاة الحدود الأردنية"، بشكل مستمر.

وأشار الدليمي إلى إن العمليات الأمنية هذه مازالت روتينية ولا ترتقي للمستوى المطلوب، ولم تتجاوز منها الـ50 كلم في عمق الصحراء المحاذية للرطبة.

وأضاف: "نحن نحتاج إلى عملية كبرى يشارك فيها قسم من قطاعات مكافحة الإرهاب، وقوات مصحوبة بدعم من طيران الجيش والتحالف الدولي ضد الإرهاب، بدونها تبقى العمليات محدودة".

وعن عدد عناصر "داعش" المتخفين في صحراء الرطبة، أخبرنا الدليمي، بأنه لا توجد معلومات دقيقة عن أعدادهم، لكن هناك معلومات عن تواجدهم في شمال وجنوب الرطبة، وفي صحراء الأنبار، من خلال تقربهم من القطاعات الأمنية والطرق والمدن ومن خلال المعلومات

والمصادر التي تصل عن تحركاتهم.

وتابع الدليمي أن صحراء الأنبار شاسعة جدا وتحتاج إلى قوة فنية متطورة ولا يمكن سد هذه المساحات بأعداد كبيرة جدا من القوات، وهذا غير ممكن في الوقت الحاضر، إذن نحتاج إلى معالجة أخرى عن طريق الطيران والتصوير الجوي.

ويلفت قائممقام قضاء الرطبة، في ختام حديثه، إلى أن عناصر تنظيم "داعش"، لديهم إمكانية على الاختباء في صحراء الأنبار بسبب وعورة المنطقة وسبل التخفي التي يتخذونها في حرب العصابات.

الجدير بالذكر أن القوات العراقية حررت قضاء الرطبة الذي يضم منفذا حدوديا تجاريا مهما مع الأردن، من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في أواخر تشرين الأول/أكتوبر عام 2016.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في 9 ديسمبر / كانون الأول العام الماضي، تحرير جزيرة الأنبار "المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد"، من سيطرة "داعش" الإرهابي وصولا إلى الحدود السورية.