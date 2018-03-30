اليمن... طيران التحالف يقصف 4 محافظات بـ 23 غارة

شن طيران التحالف 23 غارة على محافظات حجة وصنعاء والحديدة والجوف في اليمن.

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER التحالف العربي يكشف موقع تهريب الصواريخ إلى "أنصار الله"

صنعاء — سبوتنيك . أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، لوكالة " سبوتنيك " اليوم الجمعة، "بأن طيران التحالف شن غارة على محافظة الحديدة غربي اليمن، 7 غارات منها استهدفت مديرية الزهرة و4 غارات طالت مديريتي القناوص والجراحي".

وأشار إلى "تعرض مديرية بني قيس في محافظة حجة شمال غربي اليمن، إلى 7 غارات لطيران التحالف".

وأضاف "أن التحالف نفذ غارة على مديرية المصلوب في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية".

في هذه الأثناء، استهدف طيران التحالف بـ 4 غارات مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقال مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة "إن طيران التحالف قصف بـ 4 غارات تعزيزات للحوثيين في جبهة الميمنة بمديرية نهم، أسفرت عن تدمير 4 أطقم محملة بالذخائر والأفراد ومصرع من كانوا على متنها".

يذكر أن المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية تشهد مواجهات مستمرة بين الجيش السعودي ومسلحي جماعة "أنصار الله" الذين ينفذون هجمات وكمائن وعمليات قنص وقصف على القوات السعودية ومواقعها في رد على الغارات التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.