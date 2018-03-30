ولي العهد السعودي: هذا هدف الحوثيين من الصواريخ الباليستية الأخيرة

كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن السيناريو الذي كان ينتظر اليمن في حال عدم دخول السعودية ودول التحالف الحرب في عام 2015.

وقال محمد بن سلمان في حواره مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عدم تدخل السعودية في اليمن كان سيسبب أزمة أكبر.

وتابع "لو لم نتحرك في عام 2015، لكان اليمن قد تم تقسيمه إلى نصفين بين الحوثيين والقاعدة".

وتخوض السعودية، التي تقود التحالف العربي، معارك ضارية مع "أنصار الله" والجيش اليمني المتحالف معه، منذ عام 2015، للدفاع عن الحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي.

وجاءت تصريحات ولي العهد السعودي، وسط تصعيد كبير من "أنصار الله" للمعارك في اليمن، حيث أطلقت الأيام السابقة نحو 7 صواريخ باليستية على الرياض ومدن أخرى أسفرت عن مقتل شخص (مقيم مصري) وإصابة اثنين.

وعلق الأمير الشاب، 32 عاما، على الصواريخ الباليستية الأخيرة، التي أطلقتها "أنصار الله".

وقال محمد بن سلمان: "تلك الهجمات لا يمكن اعتبارها علامة على الضعف".

وأردف

"إنهم (الحوثيون) يريدون أن يفعلوا كل ما في وسعهم فعله، قبل أن ينهاروا بصورة كاملة".

وتطرق محمد بن سلمان في حديثه عن جهود المملكة في مكافحة الإرهاب، وبالأخص جماعة "الإخوان المسلمين".

وقال ولي العهد السعودي:

"الإخوان المسلمين هي جماعة حاضنة للإرهابيين، لذلك علينا التخلص من التطرف، لأنه بدون التطرف لا يمكن لأحد أن يصبح إرهابيا".