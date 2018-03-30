محمد بن سلمان: انتظروا المزيد

"انتظروا المزيد"، ذلك كان تعليق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على التغييرات الكبرى التي شهدتها المملكة في الفترة الماضية.

قال محمد بن سلمان في حواره مع "وول ستريت جورنال" الأمريكية : "ندفع مجتمعنا نحو التغيير، لكن انتظروا المزيد من التغييرات الكبرى في الفترة المقبلة".

ويقود ولي العهد السعودي حملة لتقليل اعتماد المملكة على عائدات النفط، بجانب حملة تغييرات اجتماعية مثل اقتراب افتتاح دور للسينما والسماح للمرأة بقيادة السيارات.

وتابع ابن سلمان: "لا يمكننا إجبار الناس على العيش في السعودية في بيئة غير تنافسية".

ومضى

"البيئة الحالية في البلاد تدفع حتى السعوديين أنفسهم خارج المملكة، وهذا أحد الأسباب الرئيسية، التي تجعلنا بحاجة إلى إصلاحات اجتماعية".

وتشهد زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة مجموعة من اللقاءات مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين، من أجل حثهم على الاستثمار في المملكة لتحقيق "رؤية 2030"، التي يهدف من خلالها ولي العهد لتطوير الاقتصاد السعودي بعيدا عن عائدات النفط، كان أبرزها عقده اتفاقا لتشييد أكبر محظة لتوليد الطاقة الشمسية في العالم، والتي وصفت بأنها ستكون بمثابة "النفط السعودي الجديد".