سقوط ثامن قتيل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في "مسيرة العودة"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا يوم "مسيرة العودة" إلى 8 فلسطينيين، برصاص الجيش الإسرائيلي.

رام الله- سبوتنيك وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الجمعة 30 مارس/ آذار، إن " عدد الفلسطينيين القتلى وصل إلى 8، في حين أصيب أكثر من 1100".

وأوضحت الوزارة أن مقتل الشاب إبراهيم أبو شعر (22 عاما) في رفح يرفع عدد القتلى إلى 8.

وكان آلاف الفلسطينيين خرجوا، صباح اليوم، باتجاه الحدود الإسرائيلية للمشاركة في ما سمي "مسيرة العودة"، التي دعت لها الفصائل الفلسطينية المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 1948.

ونصبت اللجنة الوطنية لـ"مسيرة العودة" خياما على طول حدود قطاع غزة على بعد 700 متر من السياج الحدودي الفاصل مع الجيش الإسرائيلي.

من جانبه، حذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين من الاقتراب من الجدار الفاصل وأعلن استعداده لإطلاق النار والقتل إذا ما تعرضت حياة جنوده للخطر.