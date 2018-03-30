بالفيديو... ماذا قالت نادلة مقهى عن لقائها مع محمد بن سلمان

لم تتوقع العاملة في مقهى "ستاربكس" في وسط مانهاتن الأمريكية، أن يقف أمامها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لطلب قهوة منها، أثناء زيارته التاريخية للولايات المتحدة.

وأشارت شونيل لصحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن ابن سلمان طلب مع مايكل بلومبرغ، وهو مؤسس الإمبراطورية الإعلامية، وحاكم نيويورك سابقا، قهوتين ديكاف، وقهوتين بنكهة الشوكولاتة الساخنة.

وأعربت شونيل عن سعادتها بخدمتها للأمير محمد بن سلمان، ومايكل بلومبرغ، وأكدت بأنها لن تنسى ذلك اليوم طوال حياتها.

ويقوم الأمير محمد بن سلمان، بزيارة إلى الولايات المتحدة، وزار أكثر من مدينة، وعقد لقاءات مع مختلف المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين لتعزيز الاستثمارات القادمة للسعودية، لتعزيز "رؤية 2030"، التي يستهدف منها تعزيز الاقتصاد بعيدا عن عائدات النفط، التي اعتمدت عليها المملكة لسنوات طويلة.