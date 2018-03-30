الصحة الفلسطينية: قتيل فلسطيني تاسع برصاص الجيش الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، إلى 9 أشخاص، اليوم الجمعة 30 مارس/ آذار.

كما أصيب قرابة 600 بالرصاص والاختناق خلال المواجهات التي تدور شمال وشرق القطاع.

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أحمد حلس، أن الحركة دفعت بكامل قوتها الجماهيرية للمشاركة في ذكرى إحياء يوم الأرض "لتوصل رسالة بأن شعبنا قبل التحدي ومستمر في النضال"، حسب وكالة وفا الفلسطينية.

كيف لهذه الشلالات البشرية، والحشود الهائلة، التي تقف الآن على مسافة صفر من أرضنا المحتلة دون خوف رغم آلة البطش الصهيونية، أن تبيع أرضها، أو أن تفرط في شبر واحد منها..!!

العودة حق كالشمس، ولا بد لليل الظلم أن ينجلي!

اللهم احفظهم بحفظك وتولاهم برحمتك.#مسيرة_العودة_الكبرى pic.twitter.com/glQIOHZ49I — جهاد حِلِّس (@jhelles) March 30, 2018

وكان آلاف الفلسطينيين خرجوا، صباح اليوم، باتجاه الحدود الإسرائيلية للمشاركة في ما سمي بـ"مسيرة العودة"، التي دعت لها الفصائل الفلسطينية المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 1948.

ارتفاع عدد الشهداء إلى 9 شهداء و1100 إصابة بجراح مختلفة في قطاع غزة حتى اللحظة في #مسيرة_العودة_الكبرى pic.twitter.com/ZIEXEZIZdp — محمد سعيد نشوان #فلسطين (@MohamdNashwan) March 30, 2018

ونصبت اللجنة الوطنية لـ"مسيرة العودة" خياما على طول حدود قطاع غزة على بعد 700 متر من السياج الحدودي الفاصل مع الجيش الإسرائيلي.