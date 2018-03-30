"المدفعية الإسرائيلية تستهدف منطقة جنوب شرقي قطاع غزة

استهدفت المدفعية الإسرائيلية، اليوم الجمعة 30 مارس/آذار، منطقة جنوب شرقي قطاع غزة.

© REUTERS/ MOHAMMED SALEM الصحة الفلسطينية: قتيل فلسطيني تاسع برصاص الجيش الإسرائيلي

القدس — سبوتنيك . ونقل شهود عيان عن أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أرضا زراعية شرق منطقة جحر الديك جنوب شرقي غزة.

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية سبع قذائف على الأقل صوب نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" بأن المدفعية أطلقت قذائفها على بعد أمتار من تواجد آلاف المتظاهرين الفلسطينيين بالقرب من الجدار الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بجروح مختلفة.

وخرجت اليوم مسيرات حاشدة من قطاع غزة، أطلق عليها "مسيرات العودة"، تجاه الحدود، تزامنا مع الذكرى 42 ليوم الأرض.

وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا حتى الآن، بحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.