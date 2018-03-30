بالفيديو والصور... الغبار يضرب السعودية والكويت والسودان ويتجه نحو البحرين

ضربت عواصف من الغبار الشديد المملكة العربية السعودية، والكويت، والسودان، فتسببت في انعدام الرؤية تماما، وتحذيرات من السلطات للمواطنين.

© Sputnik. Ashraf Kamal بالصور... عاصفة ترابية تجتاح القاهرة

ففي الكويت، دعت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية المواطنين والمقيمين، خاصة مرتادي المناطق البحرية، لأخذ الحيطة والحذر لعدم استقرار الحالة الجوية، والعودة فورا إلى اليابسة أو الاحتماء في الجزر إلى حين استقرار الحالة الجوية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية " كونا ".

وحذرت الأرصاد المواطنين في الكويت من احتمال تزايد سرعة الرياح التي بلغت نحو 70 كيلومترا في الساعة، لتنخفض معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر في بعض المناطق، مشيرة إلى أن هناك فرصا لأمطار متفرقة تكون رعدية، مع ارتفاع في الأمواج البحرية يصل إلى أكثر من 7 أقدام.

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تحذير جوي



حالياً عاصفة رملية و غبار كثيف تنعدم الرؤية الافقية فيها على العديد من مناطق البلاد. نرجو الحذر #غبار_الكويت pic.twitter.com/9jL2FqoVl1 — احمد الميموني (@AhmdAlmaimoni) March 30, 2018

​وفي السعودية، ضربت العاصفة الرملية شمال شرقي البلاد، ولا تزال تتحرك نحو الجنوب.

في طريقي من المطار الى الفندق وسط #غبار_الرياض 😰 pic.twitter.com/uZTdoIuYA2 — محمد البكيري (@m_bukairy) March 30, 2018

​وانتشرت فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، ترصد موجة من الغبار الكثيف على الرياض، بالإضافة إلى أن الدفاع المدني السعودي دعا المواطنين للبقاء في أماكن آمنة، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

​وحذرت مديرية الدفاع ‏‫المدني بالرياض، من تعرض مناطق المجمعة وشقراء والرياض والخرج إلى رياح نشطة، تتسبب في تدن في مدى الرؤية، وأتربة مثارة، وغبار؛ ابتداء من الساعة الثالثة من عصر اليوم الجمعة.

#غبار_الرياض



هكذا هي الرياض ، فكيف جهنم ، حافظوا على الصلاة pic.twitter.com/EhTkmJ7xuB — خالد الروقي (@L6622L) March 30, 2018

​وشددت المديرية على ضرورة أخذ الحيطة، واتباع التعليمات الطبية المناسبة لمرضى الربو والجهاز التنفسي عموما، وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة ما أمكن ذلك.

​وفي البحرين، توقعت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن تتأثر المملكة صباح يوم غد السبت، بهبوب رياح شمالية غربية من نشط إلى قوية السرعة، وتصل إلى شديدة السرعة أحيانا وتكون مصحوبة بالغبار، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وقالت الأرصاد "قد يكون الغبار كثيفا في البداية مع تصاعد الأتربة، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى 1000 متر أو أقل وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية لهذا الشهر، ثم تبدأ سرعة الرياح بالانخفاض التدريجي بدءا من يوم الاثنين".

وفي السودان أعلن الناطق باسم شركة مطار الخرطوم الدولي، محمد المهدي، أمس الخميس، عن إغلاق المطار أمام جميع الرحلات الجوية بسبب العاصفة الرملية التي تضرب العاصمة السودانية منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس.

عاصفة غبارية تضرب السودان ، هذا وقد تعرضت مصر والسودان لموجة غبار كثيفة يوم أمس الأربعاء #مركز_العاصفة pic.twitter.com/e8tY102ZJM — مركز العاصفة (@Storm_centre) March 29, 2018

​وقال مهدي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "تم إغلاق مطار الخرطوم أمام جميع رحلات الطيران منذ الساعة السادسة من صباح الخميس، ومازال الإغلاق مستمرا لغاية الآن".

​وكشف مهدي أنه "تم تحويل مسار طائرتين، تابعتين لشركة "تاركو" السودانية، كانتا قادمتين من القاهرة والكويت إلى مطار "بورتسودان"، بدلا عن مطار الخرطوم، وتم تأجيل إقلاع طائرتين إحداهما تابعة للخطوط الإثيوبية والأخرى لطيران فلاي دبي، بسبب سوء الأجواء في العاصمة الخرطوم".