قرارات جديدة لنتنياهو بعد تصاعد "مسيرة العودة"

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة 30 مارس/ آذار تعلميات تمنع أعضاء الكنيست من الوصول إلى المسجد الأقصى.

© REUTERS/ MOHAMMED SALEM الصحة الفلسطينية: قتيل فلسطيني تاسع برصاص الجيش الإسرائيلي

القدس — سبوتنيك . وتقضي تعليمات نتنياهو بمنع أعضاء الكنيست من الوصول إلى المسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان القادم.

وجاء قرار نتنياهو بعد إجراء تقييم للأوضاع الأمنية، "على خلفية تصاعد الأوضاع في فلسطين مع بدء فعاليات ذكرى يوم الأرض".

وأعلم نتنياهو مستشاره للأمن القومي، مئير بن شبات، بنقل التوجيهات إلى الجهات المعنية، بحيث تقيد الزيارات حتى نهاية شهر رمضان، في منتصف شهر يونيو/ حزيران العام الجاري.

ويحيي الفلسطينيون، اليوم الجمعة، الذكرى الـ42 لـ"يوم الأرض" بمسيرة العودة في غزة والتي تشارك فيها حركتي "فتح" و"حماس"، وقتل فيها 9 من الفلسطينيين حتى ظهر اليوم.

وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت قال إن إسرائيل ستنشر أكثر من 100 قناص يمكنهم إطلاق الرصاص الحي إذا ما تعرضت حياة الإسرائيليين للخطر.