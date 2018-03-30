دبي تطبق تتبعا ذكيا لعبوات مياه الشرب

تبدأ إمارة دبي الخليجية، من الأول من نيسان/ أبريل المقبل، المرحلة الأولى التجريبية في تطبيق خاصية التتبع الذكي لعبوات مياه الشرب.

أشار مدير عام بلدية دبي ، داود الهاجري، أن التتبع الذكي سيشمل عبوات المياه، سعة 5 غالون، وسيتم تقييم التجربة بالتنسيق مع شركات تعبئة المياه، والشركة المنفذة للمشروع، وفقا لصحيفة " البيان " الإماراتية.

وأوضح أن هذه المنظومة، تشمل ميزات متعددة، مثل طباعة رمز متفرد بالليزر على كل عبوة، من الممكن أن تكون بمثابة "بصمة فريدة" غير قابلة للحذف أو التغيير.

كما أنه سيتم وضع ملصق ذكي على غطاء كل عبوة، في كل مرة يتم تعبئتها في خط الإنتاج، وسيتم تزويد الملصق بتقنيات رقمية وميزات آمنة مشابهة لتلك المستخدمة لحماية الأوراق المصرفية من التزوير.

بلدية دبي: يمكن للمستهلك تحميل تطبيق Water SmarTrace على الهواتف الذكية لمسح الملصق الذكي والحصول على كامل المعلومات حول المنتج والعبوة والتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة. #دبي pic.twitter.com/voUjY1FBsY — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 29, 2018

وأكد مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة، شريف العوضي، أن هذا النظام سيتيح جمع البيانات الأساسية الخاصة بالمنتج أثناء عملية إنتاجه، إذ ستنقل هذه البيانات لحظيا إلى مركز إدارة بيانات رئيسي ببلدية دبي.

وأضاف أن هذه البيانات تشمل على سبيل المثال "تاريخ تصنيع العبوات البلاستيكية وعدد المرات التي تمت فيها إعادة ملء العبوة، بالإضافة إلى معايير محددة لجودة المياه".

كما أنه تم إطلاق تطبيق على هواتف "أبل" و"أندرويد"، يحمل اسم "Water SmarTrace"، والذي سيمكن المستهلك من مسح الملصق الذكي على عبوة الماء، والحصول على الثقة المطلوبة من أن المنتج والعبوة مطابقة للمعايير المعتمدة.

أيضا سيتعرف المستهلك من مسحه للملصق الذكي، على البيانات المتعلقة بالعبوة، مثل اسم المصنع، والعلامة التجارية للمنتج، وتاريخ ووقت الإنتاج.