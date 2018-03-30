موسكو تدعو الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لضبط النفس

وتابع البيان: "موسكو تدعو الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإبداء ضبط النفس وتجنب الأعمال التي من شأنها أن تؤدي لمعاناة الأبرياء".

يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، استقبل عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية موسى أبو مرزوق في العاصمة الروسية موسكو، وجرى خلال اللقاء مناقشة التسوية الفلسطينية — الإسرائيلية.



وجاء في بيان الوزارة: خلال اللقاء جرى تبادل الآراء حول موضوع التسوية الفلسطينية — الإسرائيلية مع التركيز على مهمة تحقيق المصالحة الفلسطينية.



وأشار البيان إلى أن "استعادة الوحدة الفلسطينية الحقيقية يجب أن يؤثر بشكل إيجابي على الوضع الاجتماعي — الاقتصادي والإنساني في قطاع غزة".