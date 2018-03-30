خبير: تحذير العبادي يؤكد نشاط خلايا "داعش" في بغداد

قال كفاح محمود، الكاتب والباحث السياسي العراقي، إن الأسباب التي أدت إلى ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق في عام 2014 لا يزال بعضها موجودا بشكل كبير، ويمكن أن يساهم في عودته في بعض المناطق مرة أخرى.

وأضاف لـ" سبوتنيك " أن تحذيرات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن إمكانية وقوع انهيار عسكري كما حدث في 2014، حال استمرار الاحتجاجات في البعض المناطق تعد مؤشرا لنشاط خلايا التنظيم في العديد من المناطق والمدن العراقية.

وأشار إلى أن القوات العراقية نجحت في القضاء على الهيكل العسكري للتنظيم الإرهابي إلا أنه لم يتم القضاء على الخلايا النائمة في العديد من المناطق العراقية، فيما تظل العديد من العوامل تساعد التنظيم على الظهور أو النشاط مرة أخرى، منها عمليات الفساد وتدني مستوى المعيشة وانهيار البنى التحتية، وانعدام الخدمات واستمرار الصراعات السياسية بين الكتل العراقية العديدة، وكذلك الأزمة مع إقليم كردستان العراق.

كما لفت إلى أن العملية السياسية تلقي بظلالها على المشهد خاصة في ظل وجود تكتلات عسكرية تابعة للفصائل السياسية، وهو ما قد يؤثر على الدور المنوط به الجيش العراقي، إلا أن الجميع يأمل أن ينأ بنفسه عن العملية الانتخابية والصراعات السياسية الموجودة.