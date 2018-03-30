خبير: تحذير العبادي يؤكد نشاط خلايا "داعش" في بغداد

وأشار إلى أن القوات العراقية نجحت في القضاء على الهيكل العسكري للتنظيم الإرهابي إلا أنه لم يتم القضاء على الخلايا النائمة في العديد من المناطق العراقية، فيما تظل العديد من العوامل تساعد التنظيم على الظهور أو النشاط مرة أخرى، منها عمليات الفساد وتدني مستوى المعيشة وانهيار البنى التحتية، وانعدام الخدمات واستمرار الصراعات السياسية بين الكتل العراقية العديدة، وكذلك الأزمة مع إقليم كردستان العراق.
كما لفت إلى أن العملية السياسية تلقي بظلالها على المشهد خاصة في ظل وجود تكتلات عسكرية تابعة للفصائل السياسية، وهو ما قد يؤثر على الدور المنوط به الجيش العراقي، إلا أن الجميع يأمل أن ينأ بنفسه عن العملية الانتخابية والصراعات السياسية الموجودة.
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