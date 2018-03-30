هيئة الانتخابات المصرية: لم نتلق أية طعون من مرشحي الرئاسة اليوم

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أسباب تأخر إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، التي انتهت مساء الأربعاء 28 مارس/ آذار، إلى يوم الاثنين 2 أبريل/ نيسان.

© REUTERS/ MOHAMED ABD EL GHANY الجدول الزمني الكامل للانتخابات الرئاسية المصرية

وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار محمود الشريف، اليوم الجمعة 30 مارس/ آذار، إن اللجنة تسلمت أمس نتائج جميع اللجان الفرعية والعامة، وخصصت اليوم الجمعة لتلقي الطعون من أي من المرشحين حول نتائج اللجان.

وكانت الانتخابات الرئاسية، قد انطلقت الاثنين الماضي 26 مارس واستمرت 3 أيام وانتهت في العاشرة من مساء الأربعاء 28 مارس، تنافس خلالها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لأكثر من 59 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

وكشف الشريف لـ"سبوتنيك" أن الهيئة لم تتلق أية طعون انتخابية منذ بداية اليوم في التاسعة صباحا، وحتى الخامسة عصرا، مضيفا أن الهيئة ستواصل عملها حتى التاسعة من مساء اليوم.

ووفقا للجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية الذي أعلنته الهيئة في 8 يناير/ كانون الثاني السابق، تتلقى الهيئة اليوم الجمعة، الطعون المتعلقة بقرارات اللجان العامة، ويتبعها قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بالبت في الطعون، خلال يومين، السبت و الأحد، 31 مارس/ آذار، و1 أبريل/ نيسان.

ومن جانبه كشف مصدر في الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة تقوم الآن بإحصاء النتائج النهائية للانتخابات، وأضاف لـ"سبوتنيك" أن اللجنة ملتزمة بالجدول الزمني، فيما يتعلق بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في الواحدة من ظهر يوم الاثنين المقبل، الموافق 2 أبريل/ نيسان الجاري، حتى لو انتهى اليوم دون أن تتلقى أية طعون من مندوبي المرشحين.