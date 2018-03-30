الجامعة العربية تدين مقتل فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة

وأكد أبو الغيط أن الاحتلال يتحمل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن هذه الأرواح التي أُزهقت، مضيفا "الترهيب لن يؤدي إلى قمع الفلسطينيين، بل سيقود في النهاية إلى انفجار الوضع على نحو ما جرى اليوم".
وأشار محمود عفيفي، الوزير المفوض، والمتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن "يوم الأرض يجسد لدى الفلسطينيين معنى التمسك بالهوية وبالوطن مهما طال الاحتلال، وأن تصدي إسرائيل للمظاهرات بمثل هذا العنف السافر، لا يعكس سوى الإفلاس السياسي والأخلاقي".
ونقل المتحدث عن أبو الغيط قوله إن غياب الأفق السياسي يدفع بالأمور إلى مزيد من التدهور والعنف، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء حماية الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، محذرا من أن تمادي إسرائيل في ممارسة العنف يدفع بالمنطقة كلها إلى الهاوية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)