الجامعة العربية تدين مقتل فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة 30 مارس/آذار، مقتل فلسطينيين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، في التظاهرات التي انطلقت اليوم في غزة إحياء للذكرى الـ42 ليوم الأرض.

© REUTERS/ MOHAMMED SALEM الصحة الفلسطينية: قتيل فلسطيني تاسع برصاص الجيش الإسرائيلي

وقال أبو الغيط في بيان وصل لـ" سبوتنيك " نسخة منه: "ندين بأشد العبارات التعامل الوحشي من جانب القوات الإسرائيلية مع المظاهرات، التي انطلقت في غزة لإحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض، مما أفضى إلى سقوط قتلى ومئات المصابين في قطاع غزة حتى الآن".

وأكد أبو الغيط أن الاحتلال يتحمل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن هذه الأرواح التي أُزهقت، مضيفا "الترهيب لن يؤدي إلى قمع الفلسطينيين، بل سيقود في النهاية إلى انفجار الوضع على نحو ما جرى اليوم".

وأشار محمود عفيفي، الوزير المفوض، والمتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن "يوم الأرض يجسد لدى الفلسطينيين معنى التمسك بالهوية وبالوطن مهما طال الاحتلال، وأن تصدي إسرائيل للمظاهرات بمثل هذا العنف السافر، لا يعكس سوى الإفلاس السياسي والأخلاقي".

ونقل المتحدث عن أبو الغيط قوله إن غياب الأفق السياسي يدفع بالأمور إلى مزيد من التدهور والعنف، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء حماية الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، محذرا من أن تمادي إسرائيل في ممارسة العنف يدفع بالمنطقة كلها إلى الهاوية.