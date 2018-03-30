أول تعليق من "حزب الله" على اتهامات نقله الصواريخ الباليستية إلى اليمن

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER التحالف العربي يكشف موقع تهريب الصواريخ إلى "أنصار الله"

ووصف البيان تلك الاتهامات بأنها "أكاذيب، تدعو للسخرية".

وكان المتحدث الرسمي للتحالف العربي العقيد تركي المالكي، قال في حوار مع قناة الـ CNN الأمريكية، إنه "تم تقديم الأدلة التي تثبت للعالم أن إيران متورطة في دعم الحوثيين"، مؤكداً أن "صواريخ الحوثيين يبدأ تهريبها من الضاحية الجنوبية في لبنان، وأن ميناء الحديدة هو النقطة الرئيسية لتهريب الصواريخ".

وفي رده على سؤال حول كيفية تهريب هذه الصواريخ إلى داخل اليمن، أوضح العقيد المالكي أن تهريب الصواريخ لم يبدأ من إيران، بل من الضاحية الجنوبية في بيروت، حيث تم نقلها عبر سوريا، إلى إيران ومن ثم تم إرسالها عن طريق البحر بواسطة ما يسمى "القارب الأم"، أو "السفينة الأم"، إلى اليمن، موضحاً أن ميناء الحديدة أصبح النقطة الرئيسية لتهريب الصواريخ الباليستية وغيرها من الأسلحة إلى اليمن.