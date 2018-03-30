حصيلة يوم الأرض الفلسطيني... 30 ألف مشارك و14 قتيلا

قال عضو اللجنة الإعلامية للهيئة الوطنية لـ"مسيرة العودة" الفلسطينية، هاني ثوابته، إن عدد المشاركين في المسيرة فاق الـ30 ألف قرب حدود قطاع غزة.

© REUTERS/ IBRAHEEM ABU MUSTAFA قرارات جديدة لنتنياهو بعد تصاعد "مسيرة العودة"

رام الله — سبوتنيك . وأكد ثوابته أن "مسيرة العودة" حملت رسالة "لاتقبل التسفير أو التأويل مفادها أن حق العودة مقدس".

وأضاف أن حق العودة لا يمكن التنازل أو التراجع عنه "رغم محاولات إسرائيل تبديد القضية التي تمس فلسطينيي الداخل والخارج".

وتابع ثوابته، أن الجيش الإسرائيلي فتح النار "بشكل كثيف"على مسيرة العودة لإفشالها، وأن الفعاليات مستمرة حتى منتصف شهر مايو/ أيار القادم الذي يصادف ذكرى النكبة الفلسطينية.

وطالب عضو اللجنة الإعلامية للهيئة الوطنية لمسيرة العودة، جامعة الدول العربية بالتواصل مع الأمم المتحدة لفتح تحقيق في مقتل 14 فلسطينيا اليوم الجمعة 30 مارس/ آذار.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قتل 14 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 2000 بجروح متفاوتة، برصاص الجيش الإسرائيلي على طول الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل، خلال "مسيرة العودة" اليوم.

وقرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اعتبار يوم غد السبت 31 مارس/ آذار، يوم حداد وطني على أرواح قتلى اليوم من الفلسطينيين.