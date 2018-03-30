عباس يطلب الحماية الدولية للفلسطينيين

كلف الرئيس الفسطيني، محمود عباس، مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية "لطلب الحماية الدولية للفلسطينين".

وحمل الرئيس الفلسطيني إسرائيل المسؤولية الكاملة عن قتلى يوم الأرض، وطالب الأمم المتحدة بتوفير الحماية "لشعب فلسطين الأعزل أمام هذا العدوان اليومي السمتمر والمتصاعد"، حسب وكالة الأنباء الفسلطينية وفا.

وقال الرئيس "إن سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى في مظاهرات شعبية سلمية، يؤكد وجوب تدخل المجتمع الدولي لتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني الأعزل".

ويحيي الفلسطينيون، اليوم الجمعة، الذكرى الـ42 لـ"يوم الأرض" بمسيرة العودة في غزة والتي تشارك فيها حركتي "فتح" و"حماس"، وقتل فيها 14 من الفلسطينيين.