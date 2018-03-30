التنظيمات الإرهابية تستهدف مدينة محردة السورية ومحطة الكهرباء فيها بالقذائف الصاروخية

ففي منتصف شباط/ فبراير الماضي أطلق الإرهابيون قذيفتين صاروخيتين على محطة توليد الطاقة الكهربائية ما أدى إلى خروج مجموعتي توليد من الخدمة ووقوع أضرار مادية.
وأشارت "سانا" إلى أن فرق الصيانة في المحطة باشرت عملها لإعادة تشغيل المجموعتين بأقرب وقت ممكن.
وتعرضت المحطة لاعتداءات إرهابية متكررة أدت إلى مقتل وإصابة عدد من العاملين وإلحاق أضرار مادية كبيرة فيها كونها تعد إحدى أهم محطات توليد الطاقة المغذية للمنطقة الوسطى بشكل رئيس وتشكل هدفا رئيسيا بالنسبة للتنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف حماة.
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