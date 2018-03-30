التنظيمات الإرهابية تستهدف مدينة محردة السورية ومحطة الكهرباء فيها بالقذائف الصاروخية

قامت التنظيمات الإرهابية المتمركزة في ريف مدينة حماة الشمالي باستهداف مدينة محردة ومحطة الطاقة الكهربائية فيها بعدد من القذائف الصاروخية.

© Sputnik. Artem Kreminsky وزير الكهرباء السوري: توقف محطة كهرباء محردة جزئيا نتيجة قصف المجموعات الإرهابية

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها المجموعات الإرهابية المسلحة باستهداف محطة محردة لتوليد الطاقة الكهربائية في ريف حماة وغالبا ما يؤدي هذا العمل الإرهابي إلى خروج مجموعات توليد من الخدمة.

ففي منتصف شباط/ فبراير الماضي أطلق الإرهابيون قذيفتين صاروخيتين على محطة توليد الطاقة الكهربائية ما أدى إلى خروج مجموعتي توليد من الخدمة ووقوع أضرار مادية.

وأشارت "سانا" إلى أن فرق الصيانة في المحطة باشرت عملها لإعادة تشغيل المجموعتين بأقرب وقت ممكن.

وتعرضت المحطة لاعتداءات إرهابية متكررة أدت إلى مقتل وإصابة عدد من العاملين وإلحاق أضرار مادية كبيرة فيها كونها تعد إحدى أهم محطات توليد الطاقة المغذية للمنطقة الوسطى بشكل رئيس وتشكل هدفا رئيسيا بالنسبة للتنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف حماة.