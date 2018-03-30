رسالة "أنصار الله" إلى الشعب الفلسطيني في يوم الأرض

© REUTERS/ IBRAHEEM ABU MUSTAFA عباس يطلب الحماية الدولية للفلسطينيين سبوتنيك" نسخة منه اليوم الجمعة 30 مارس/ آذار، إن المسيرات الفلسطينية الفاعلة في تلك الذكرى "استفتاء شعبي على مسار تحرير فلسطين بكافة أشكال المقاومة، وأثبت أنه أقوى من كل المؤامرات التي تستهدف قضيته المقدسة".

وناشد البيان كافة الشعوب الحية مساندة الشعب الفلسطيني في التصدي "للاحتلال الإسرائيلي".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، إلى 14 شخصا، اليوم الجمعة.

كما أصيب قرابة 600 بالرصاص والاختناق خلال المواجهات التي تدور شمال وشرق القطاع.