العراق: الاعتداء الإسرائيلي على الفلسطينيين انتهاكا صارخا للقوانين الدولية

أدانت وزارة الخارجية العراقية استخدام قوات الاحتلال الاسرائيلي الرصاص في مواجهة تظاهرات سلمية في قطاع غزة بذكرى يوم الأرض الموافق 30 مارس / آذار من كل عام، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء ومئات الجرحى من الفلسطينيين العزل.

وقالت الخارجية في بيان لها حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن التصعيد العسكري الاسرائيلي الخطير يعد انتهاكا صارخا جديدا للمواثيق والقوانين الدولية.

© AP Photo/ Tsafrir Abayov الجيش الإسرائيلي يحشد قوات على حدود قطاع غزة ويحذر الفلسطينيين من الاقتراب

وأكدت في بيانها، على دعم العراق للشعب الفلسطيني الشقيق وموقفه الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني بما يضمن إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعت الفصائل الفلسطينية الفلسطينيين إلى أكبر مشاركة في التظاهرات والمسيرات التي تنطلق اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأراضي عام 1948، بمناسبة الذكرى الـ 42 ليوم الأرض.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي لـ"سبوتنيك"، في وقت سابق، إن حركة حماس تحاول أن ترسل النساء والأطفال في مقدمة المسيرات، مشيرا إلى أنه تم استدعاء قوات كبيرة لصد أية محاولة لخرق السيادة الإسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة.

وتابع، "في حال خرجت عن السيطرة فهناك استعداد إسرائيلي عسكري لمواجهة كل هذه الاحتمالات والسيناريوهات بقوات معززة وكبيرة لصد أية محاولة لخرق السيادة الإسرائيلية والحدود، فهذا خط أحمر بالنسبة لنا، مضيفا: "لن نسمح بأي خرق جماعي وسنتخذ إجراءات، ونشرنا فيديو يظهر كيفية تعامل الجنود مع من يحاول خرق السيادة الإسرائيلية بإطلاق النار على القدمين".