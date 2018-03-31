العراق: الاعتداء الإسرائيلي على الفلسطينيين انتهاكا صارخا للقوانين الدولية

وقالت الخارجية في بيان لها حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن التصعيد العسكري الاسرائيلي الخطير يعد انتهاكا صارخا جديدا للمواثيق والقوانين الدولية.
ودعت الفصائل الفلسطينية الفلسطينيين إلى أكبر مشاركة في التظاهرات والمسيرات التي تنطلق اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأراضي عام 1948، بمناسبة الذكرى الـ 42 ليوم الأرض.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي لـ"سبوتنيك"، في وقت سابق، إن حركة حماس تحاول أن ترسل النساء والأطفال في مقدمة المسيرات، مشيرا إلى أنه تم استدعاء قوات كبيرة لصد أية محاولة لخرق السيادة الإسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة.
وتابع، "في حال خرجت عن السيطرة فهناك استعداد إسرائيلي عسكري لمواجهة كل هذه الاحتمالات والسيناريوهات بقوات معززة وكبيرة لصد أية محاولة لخرق السيادة الإسرائيلية والحدود، فهذا خط أحمر بالنسبة لنا، مضيفا: "لن نسمح بأي خرق جماعي وسنتخذ إجراءات، ونشرنا فيديو يظهر كيفية تعامل الجنود مع من يحاول خرق السيادة الإسرائيلية بإطلاق النار على القدمين".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)