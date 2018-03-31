صحيفة أمريكية: قرار جديد من ترامب بشأن سوريا

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن البيت الأبيض أمر وزارة الخارجية بتجميد هذه الأموال.
وكان وزير الخارجية الذي سيغادر منصبه ريكس تيلرسون قد تعهد بدفع المبلغ في مؤتمر بالكويت للتحالف ضد داعش في شباط/فبراير الماضي.
ووفقا للصحيفة، فإن القرار يتماشى مع تصريحات ترامب الخميس بشأن الانسحاب الأمريكي من سوريا، عندما قال خلال كلمة في مدينة ريتشفيلد بولاية أوهايو إن القوات الأمريكية في سوريا ستغادر مناطق انتشارها هناك "قريبا جدا".
وأضاف قائلا: "لقد وجهنا ضربات قاضية لداعش. سوف نغادر سوريا قريبا جدا. لنترك الآخرين يعتنون بها".
وتابع، "سوف نسيطر مئة في المئة على أرض الخلافة كما يسمونها، سنستعيدها جميعها بسرعة، بسرعة، لكننا سنخرج من هناك في القريب العاجل".
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