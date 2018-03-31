صحيفة أمريكية: قرار جديد من ترامب بشأن سوريا

أفادت صحيفة أمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب جمد أكثر من 200 مليون دولار من الأموال المخصصة لجهود إعادة الإعمار بسوريا، بينما تقوم إدارته بإعادة تقييم دورها في الصراع هناك.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن البيت الأبيض أمر وزارة الخارجية بتجميد هذه الأموال.

وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن ترامب اتخذ هذا القرار بعد أن اطلع على تقرير إخباري أشار إلى أن الولايات المتحدة قد تعهدت مؤخرا بدفع مبلغ 200 مليون دولار إضافي لدعم جهود إعادة الإعمار المبكرة في سوريا.

وكان وزير الخارجية الذي سيغادر منصبه ريكس تيلرسون قد تعهد بدفع المبلغ في مؤتمر بالكويت للتحالف ضد داعش في شباط/فبراير الماضي.

ووفقا للصحيفة، فإن القرار يتماشى مع تصريحات ترامب الخميس بشأن الانسحاب الأمريكي من سوريا، عندما قال خلال كلمة في مدينة ريتشفيلد بولاية أوهايو إن القوات الأمريكية في سوريا ستغادر مناطق انتشارها هناك "قريبا جدا".

وأضاف قائلا: "لقد وجهنا ضربات قاضية لداعش. سوف نغادر سوريا قريبا جدا. لنترك الآخرين يعتنون بها".

وتابع، "سوف نسيطر مئة في المئة على أرض الخلافة كما يسمونها، سنستعيدها جميعها بسرعة، بسرعة، لكننا سنخرج من هناك في القريب العاجل".