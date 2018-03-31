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09:58 31 مارس/ آذار 2018
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    طائرة إسرائيلية بدون طيار

    سقوط طائرة إسرائيلية بلا طيار في جنوب لبنان

    © AFP 2018/ MENAHEM KAHANA
    العالم العربي
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    أعلن الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" اللبناني، اليوم السبت 31 مارس/آذار، إسقاطه طائرة إسرائيلية بلا طيار جنوبي لبنان.

    الجيش السوري
    © Sputnik. Michail Voskresenskiy
    التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية أصابت أكثر من طائرة إسرائيلية
    ونقلت قناة "المنار" اللبنانية عن الإعلام الحربي أن طائرة تجسس إسرائيلية من دون طيار سقطت في قضاء "بنت جبيل".

    وأوضح الإعلام الحربي أن الطائرة سقطت في منطقة "خلة مريم" بين بلدتي "برعشيت" و"بيت ياحون" في جنوب لبنان، من دون معرفة أسباب سقوط الطائرة حتى الآن.

    وأشارت قناة المنار إلى أن طائرة تجسس ثانية، أطلقت صاروخا موجها على الطائرة التي سقطت، ما أدى إلى تدميرها.

     

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