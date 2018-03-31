سقوط طائرة إسرائيلية بلا طيار في جنوب لبنان

أعلن الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" اللبناني، اليوم السبت 31 مارس/آذار، إسقاطه طائرة إسرائيلية بلا طيار جنوبي لبنان.

© Sputnik. Michail Voskresenskiy التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية أصابت أكثر من طائرة إسرائيلية

وأوضح الإعلام الحربي أن الطائرة سقطت في منطقة "خلة مريم" بين بلدتي "برعشيت" و"بيت ياحون" في جنوب لبنان، من دون معرفة أسباب سقوط الطائرة حتى الآن.

وأشارت قناة المنار إلى أن طائرة تجسس ثانية، أطلقت صاروخا موجها على الطائرة التي سقطت، ما أدى إلى تدميرها.