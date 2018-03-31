الجيش الإسرائيلي يكشف سبب سقوط طائرة بدون طيار في جنوب لبنان

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت 31 مارس/آذار، عن سبب سقوط طائرة بدون طيار في جنوب لبنان.

© AFP 2018/ MENAHEM KAHANA سقوط طائرة إسرائيلية بلا طيار في جنوب لبنان

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي : "سقطت الليلة الماضية طائرة دون طيار في منطقة مفتوحة جنوب لبنان نتيجة خلل فني".

وتابع في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "سقطت الليلة الماضية قطعة جوية دون طيار في منطقة مفتوحة جنوب لبنان نتيجة خلل فني"، مضيفا "سيتم فحص الحادث".

سقطت الليلة الماضية قطعة جوية دون طيار في منطقة مفتوحة جنوب #لبنان نتيجة خلل فني. سيتم فحص الحادث. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 31, 2018

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وكان الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" اللبناني قد أعلن عن "سقوط طائرة تجسس إسرائيلية من دون طيار في منطقة خلة مريم بين بلدتي برعشيت وبيت ياحون دون معرفة أسباب سقوطها للآن، مشيرا إلى أن طائرة تجسس ثانية أطلقت صاروخا على الطائرة الأولى بصاروخ موجه، وتم تدميرها".

يتبع…