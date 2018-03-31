إطلاق صاروخ باليستي على معسكر الحرس الوطني السعودي في نجران

من جانبها، أعلنت قناة "الإخبارية" السعودية عن اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودية للصاروخ الباليستي، الذي أطلقته "أنصار الله" على نجران.
عاجل | اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على #نجران. #الإخبارية #اليمن— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 31, 2018
كما قال موقع "المسيرة" اليمني الموالي لـ"أنصار الله" إن الصاروخ أصاب هدفه بدقة في المعسكر المستهدف، مخلفا خسائر في صفوف الجيش السعودي وعتاده العسكري.
وكانت القوة الصاروخية قد أطلقت قبل أيام 7 صواريخ باليستية على الرياض ومدن أخرى، أسفرت عن مقتل شخص واحد (مصري مقيم) وإصابة اثنين آخرين، وأتبعته بإعلانها عن استهداف منشأة تابعة لشركة "آرامكو" السعودية في جازان بصاروخ باليستي.
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