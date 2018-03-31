حقيقة قرار هولندا تغيير اسم شارع السفارة الإسرائيلية إلى "عهد التميمي"

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكيدعا المحكمة الجنائية الدولية لممارسة ولايتها لمنع استمرار الجرائم ضد الشعب الفلسطيني خاصة احتجاز الطفلة عهد التميمي.
ونشر موقع "هولندا بالعربي" حقيقة تغيير أسماء شوارع عديدة في هولندا باسم عهد التميمي، بتأكيده أن تلك "اللافتات رمزية" فقط.
هولندا تغير أسماء شوارع في (١٣) مدينة هولندية الى إسم: عهد التميمي — الطفلة التي صفعت الجندي الاسرائيلي ، وأحد هذه الشوارع هو الذي تقع عليه السفارة الاسرائيلية في مدينة (لاهاي) الهولندية 👏👍👊✌☝☝☝✌🙏 pic.twitter.com/OGZ8K6BHkd— Ahmed Shihab-Eldin (@ASE) March 29, 2018
وقال الموقع "وضع ناشطون مجموعة من اللافتات الرمزية باسم الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، فوق أسماء عدد من الشوارع في مدن هولندية عديدة".
وتابع "وضعت اللافتات أمام ساحة البرلمان الهولندي في دينهاخ، وأمام مدخل السفارة الإسرائيلية في أمستردام وروتردام".
شارع #عهد_التميمي في هولندا 💙#FreeAhedTamimi pic.twitter.com/Jh0DWgnrDT— فلسطينيۃ 🇵🇸 (@Aln_Malak) March 29, 2018
وأشار الناشطون إلى أن تلك اللافتات كانت عبارة عن احتجاجهم على الحكم الصادر بحق التميمي.
وكتب الناشطون في تلك اللافتات اسم "عهد التميمي" بجانب تاريخ ميلادها "31-1-2001".
🔴 تسمية 13 شارع في مدن #هولندا بأسم الأسيرة الفلسطينية #عهد_التميمي#القدس_عاصمة_فلسطين_الأبديه pic.twitter.com/30DGlRM04a— El Badil البديل (@ElBadilNews) March 29, 2018
قام ناشطون بوضع لافتات رمزية باسم الطفلة الفلسطينة المعتقلة "عهد التميمي" فوق أسماء عدد من الشوارع في عدة مدن هولندية. حيث تم وضع اللافتات أمام ساحة البرلمان الهولندي في دينهاخ وأمام مدخل السفارة الإسرائيلية وفي العاصمة أمستردام وروتردام. وذلك تعبيرا عن رفضهم للحكم الصادر بحق "عهد التميمي" بالسجن لمدة 8 أشهر وهي لم تتجاوز 17 عاما من العمر. وقد تم كتابة اسم "عهد التميمي" على اللافتات إضافة إلى تاريخ ميلادها (31-01-2001).
يذكر أن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ذكرت أن محكمة عوفر غرب رام الله، قضت بسجن التميمي 8 أشهر، بعدما أبرمت النيابة العسكرية الإسرائيلية صفقة مع فريق الدفاع الخاص بالطفلة، يتضمن إسقاط النياة 23 بندا في لائحة اتهام عهد التميمي.
وتتضمن اللائحة المعدلة اعتراف التميمي (17 عاما) بإعاقة عمل جندي ومهاجمته، بينما تم إسقاط تهم التحريض والدعوة لتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي من لائحة الاتهام الأصلية.
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