التحالف العربي: إصابة شخص واحد جراء صاروخ "أنصار الله" على نجران

أعلن "التحالف العربي"، بقيادة السعودية، إصابة شخص واحد جراء الصاروخ الباليستي، الذي أطلقته جماعة "أنصار الله" على نجران، اليوم السبت 31 مارس/ آذار.

وذكر المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن مقيم هندي واحد أصيب بجروح طفيفة إثر تناثر شظايا صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله على أحياء سكنية في نجران، جنوب غربي المملكة.

المتحدث الرسمي لقوات #التحالف: أدى اعتراض وتدمير الصاروخ إلى تناثر شظايا وإصابة مقيم من الجالية الهندية بإصابة طفيفة. #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 31, 2018

​ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن المالكي قوله إن الصاروخ الباليستي "تم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية باتجاه نجران، لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراض الصاروخ وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي".

العقيد الركن تركي المالكي: الصاروخ أُطلق بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان. #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 31, 2018

​وأضاف المالكي "أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا على الأحياء السكنية، ونتج عنه بحسب المعلومات الأولية، إصابة مقيم من الجالية الهندية بإصابة طفيفة".

​وأكد المالكي "ما تقوم به الميلشيا الحوثية يعد تطورا خطيرا في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام إيران".

العقيد الركن تركي المالكي: ما تقوم به الميليشيا الحوثية يعد تطوراً خطيراً في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم كنظام #إيران. #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 31, 2018

​وكانت القوة الصاروخية لـ"أنصار الله" قد أعلنت إطلاق صاروخ باليستي على معسكر للحرس الوطني السعودي في نجران.

وقال مصدر عسكري يمني في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إن صاروخ من طراز "بدر 1" تم إطلاقه على معسكر الحرس الوطني السعودي.

من جانبه أعلن "التحالف العربي" غعتراض وتدمير الصاروخ.