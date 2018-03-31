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    أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

    تقرير يكشف نص رسالة تميم إلى البشير التي "أغضبت" السعودية

    © Sputnik. vitali belosov
    العالم العربي
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    شهدت الأسابيع الماضية تقاربا ملحوظا بين السودان وتركيا وقطر، كان أبرزها توقيع اتفاقيات بشأن تولي هذين البلدين تطوير ميناء "سواكن" في السودان.

    ويزعم تقرير لموقع "أفريكا إنتلجنس" أن هذا التقارب الثلاثي يؤشر على توتر في العلاقات بين السودان والسعودية، بعد تحسن طرأ على علاقات البلدين منذ إغلاق الخرطوم للملحقية الثقافية الإيرانية في سبتمبر 2014.

    تدريبات بحرية مشتركة مع القوات القطرية
    © REUTERS/ NASEEM ZEITOON
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    وذكر التقرير أن الرئيس السوداني عمر البشير منشغل بتقوية علاقاته مع تركيا وقطر بسبب "غضبه من الدعم السعودي المتراجع"، مشيرا إلى أن ذلك التقارب يثير غضب السعودية أيضا.

    وحين أعلنت الخارجية السودانية في يناير/كانون الثاني 2016 قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، تضامنا مع المملكة العربية السعودية، في مواجهة ما وصفته بـ"مخططات إيرانية"، على أمل تأمين الاستثمار السعودي في الزراعة والسدود الكهرمائية، ولكن الرياض تعتقد أن السودان لم يقطع علاقاته كليا مع الإيرانيين، بحسب التقرير.

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال وصوله إلى الخرطوم للقاء الرئيس السوداني عمر البشير
    © AP Photo/ Kayhan Ozer
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    وفي محاولة للظفر بدعم السعودية والإمارات، وافق السودان على تعزيز قواته في اليمن بـ4 آلاف من قوات الدعم السريع، ولكن الرياض تنظر إلى "قوات الجنجويد" كمجرد "مرتزقة"، وفقا للتقرير.

    ورغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السودان لكنه لم يتلقى دعما كبيرا من حلفائه الخليجيين، بل إن السعودية تباطأت في إنفاذ استثمارات ضخمة مثل اتفاقات وقعتها في نوفمبر 2015 شملت اتفاق إطاري لتمويل مشروعات سدود "كجبار والشُريك ودال" في شمال السودان واتفاقية أخرى لزراعة نحو مليون فدان تروى بالري الانسيابي من سد أعالي نهري عطبرة وستيت، شرقي البلاد، بحسب التقرير.

    الرئيس السوداني عمر البشير
    © AP Photo/ Abd Raouf
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    وأبعدت السعودية مؤخرا عشرات الآلاف من المغتربين السودانيين بسبب مشاكل الإقامة ضمن حملة لتوفيق أوضاع العمالة الأجنبية، وهو ما "زاد الطين بلة" على حد وصف التقرير. ومع وصول الأزمة الاقتصادية إلى نسب لم يعد بإمكان الشعب السوداني تحملها، قررت الخرطوم اللجوء لأنقرة والدوحة.

    وتبادل المسؤولون في السودان وتركيا وقطر الزيارات الرسمية، وآخرها زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي حمل رسالة إلى البشير من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

    ويقول التقرير إن "السعودية غضبت بعدما علمت أن أمير قطر حث نظيره السوداني عمر البشير في تلك الرسالة على عدم تقديم أي تنازلات في الأزمة مع مصر، ما دفع البشير إلى زيارة مصر في 19 مارس/آذار الجاري، ولكنه حرص على عدم إثارة أي قضايا خلافية".

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال وصوله إلى الخرطوم للقاء الرئيس السوداني عمر البشير
    © REUTERS/ MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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    ويزعم التقرير أن الرياض غير راضية عما أسفر عنه التقارب من تسليم جزيرة سواكن إلى الدولتين مقابل وعود بالاستثمار وإعادة الإعمار والتعاون العسكري. وجدير بالذكر أن السودان يقف على الحياد في الأزمة الخليجية بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر.

    وعلق الدكتور سعدبن عمر، رئيس مركز القرن العربي للدراسات بالرياض، على ذلك التقرير قائلا إن "السودان يدرك جيدا أهمية علاقاته الاستراتيجية مع القاهرة والرياض وأنه الخاسر الأول من أي خلل في تلك العلاقة".

    وقال بن عمر، في اتصال هاتفي مع سبوتنيك، إن السودان أدرك أن علاقاته الإستراتيجية والأبدية مع المملكة العربية السعودية ومصر، هى علاقة لا يمكن المساس بها مهما كانت الظروف عن تجارب واقعية مر بها السودان، لذلك فالسعودية ومصر تستوعبان أن يكون للسودان علاقات ومشاريع اقتصادية  وتمويلية مع تركيا.

    وتابع: "أما ما يتعلق بالمصالح الاستراتيجية فالسودان يدرك تماما أن المساس بها فيما يتعلق بالرياض والقاهرة ستكون خسائرها كبيرة جدا وقد مرت الخطوم ببعضها في عقود سابقة".

    وأضاف رئيس مركز القرن العربي للدراسات، أنه "لا ضير في أن يتعامل السودان مع أي دولة من خارج الإقليم من واقع المصالح الاقتصادية".

    وزير خارجية السودان إبرهيم الغندور
    © REUTERS/ POOL
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    من جانبه، قال كمال حسن بخيت، المحلل السياسي السوداني، في اتصال  هاتفي مع سبوتنيك، إن الدعم السعودي للخرطوم مازال مستمرا ويتزايد يوما بعد يوم، كما أن التعاون القطري السوداني ليس جديدا.

    وأضاف أنه "ليست هناك أيه نوايا من أجل تكون أحلاف ضد أي من دول الجوار أو غيرها، لأن طبيعة الشعب السوداني وتكوينه، لا تقبل بتكوين تحالفات وعداءات ضد أحد سواء في الجوار أو في المنطقة والعالم".

    وسجل الرئيس البشير زيارات عديدة للسعودية في حين لم تستقبل الخرطوم أيا من الملك سلمان بن عبد العزيز، أو ولي العهد محمد بن سلمان، الذين تبادلا الزيارات للجارة الشمالية، مصر.

    ولم يزر الرئيس السوداني السعودية منذ نحو خمسة أشهر، حيث زارها آخر مرة في 24 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي وهو ما لم يحدث طوال السنوات الثلاث الأخيرة.

    ويذكر أن آخر زيارة لملك سعوي إلى السودان كانت في العام 1976، حيث زار الملك خالد بن عبد العزيز، السودان قبل نحو 42 سنة وحظي بترحيب واسع، إبان حكم الرئيس السوداني جعفر نميري.

    انظر أيضا:

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    البشير يلتقي مدير المخابرات المصري ووزير الخارجية القطري
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    أخبار السودان, أخبار قطر, أخبار السعودية, العلاقات السودانية السعودية, الحكومة السودانية, العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز, محمد بن سلمان, تميم بن حمد آل ثاني, عمر البشير, السعودية, قطر, تركيا, السودان, مصر
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