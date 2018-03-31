روسيا تدين بشدة استخدام القوة عشوائيا ضد المدنيين في غزة

أدانت روسيا، اليوم السبت 31 مارس/ آذار، استخدام القوات الإسرائيلية للقوة بشكل عشوائي ضد المدنيين الفلسطينيين.

© REUTERS/ IBRAHEEM ABU MUSTAFA حصيلة يوم الأرض الفلسطيني... 30 ألف مشارك و14 قتيلا

موسكو- سبوتنيك كما دعت روسيا كلا من إسرائيل وفلسطين إلى الامتناع عن القيام بخطوات يمكن أن تؤدي إلى تصاعد التوتر وتدهور الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، "نتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ونعرب عن خالص تعازينا لأقارب وأصدقاء القتلى الفلسطينيين، الذين أصيبوا على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وندين بشدة الاستخدام العشوائي للقوة ضد السكان المدنيين".

وأشار البيان إلى أن موسكو تدعو الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات يمكن أن تؤدي إلى "مزيد من تفاقم التوتر وتدهور الوضع".

وأضاف البيان: "إن تأزم الوضع على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة يؤكد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية بشكل سريع، لاستئناف البحث عن تسوية عادلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس قانوني دولي معترف به عموما".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، أمس الجمعة، مقتل 15 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 2000 بجروح متفاوتة، برصاص الجيش الإسرائيلي على طول الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل، خلال "مسيرة العودة".

وخرج آلاف الفلسطينيين، أمس الجمعة، باتجاه الحدود الإسرائيلية للمشاركة في ما سمي بـ"مسيرة العودة"، التي دعت لها الفصائل الفلسطينية المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي1948.

ونصبت اللجنة الوطنية لـ"مسيرة العودة" خياما على طول حدود قطاع غزة على بعد 700 مترا من السياج الحدودي الفاصل مع الجيش الإسرائيلي.

وفي نهاية اليوم، قال عضو اللجنة الإعلامية للهيئة الوطنية لـ"مسيرة العودة" الفلسطينية، هاني ثوابته، إن عدد المشاركين في المسيرة فاق الـ30 ألف قرب حدود قطاع غزة.