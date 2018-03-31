قطر تدين "الهجمات الوحشية لقوات الاحتلال" على مظاهرات غزة

أعرب وزير الخارجية القطرية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن إدانته الشديدة للهجمات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وقال الوزير في تغريدة على "تويتر": "ندين بشدة الهجمات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المظاهرات التي انطلقت في غزة أمس لإحياء الذكرى 42 ليوم الأرض الفلسطيني، مما أفضى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحي".

ندين بشدة الهجمات الوحشية لقوات الاحتلال على المظاهرات التي انطلقت في #غزة اليوم لإحياء الذكرى ٤٢ ل #يوم_الأرض_الفلسطيني، مما أفضى إلى سقوط أعداد من الشهداء و الجرحى. pic.twitter.com/ChvIqUGpE6 — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) March 30, 2018

وكان عضو اللجنة الإعلامية للهيئة الوطنية لـ"مسيرة العودة" الفلسطينية، هاني ثوابته، قال إن عدد المشاركين في المسيرة فاق الـ30 ألف قرب حدود قطاع غزة.

وتابع ثوابته، أن الجيش الإسرائيلي فتح النار "بشكل كثيف"على مسيرة العودة لإفشالها، وأن الفعاليات مستمرة حتى منتصف شهر مايو/ أيار القادم الذي يصادف ذكرى النكبة الفلسطينية.

وطالب عضو اللجنة الإعلامية للهيئة الوطنية لمسيرة العودة، جامعة الدول العربية بالتواصل مع الأمم المتحدة لفتح تحقيق في مقتل 14 فلسطينيا اليوم الجمعة 30 مارس/ آذار.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قتل 14 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 2000 بجروح متفاوتة، برصاص الجيش الإسرائيلي على طول الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل، خلال "مسيرة العودة" اليوم.

وقرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اعتبار يوم غد السبت 31 مارس/ آذار، يوم حداد وطني على أرواح قتلى اليوم من الفلسطينيين.