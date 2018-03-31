سياسيون ليبيون يتحدثون عن المشاورات التي تحسم مصير السراج

قال سياسيون ليبيون، اليوم السبت 31 مارس/آذار، إن ثلاثة أشخاص هم من يحسمون مصير رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج.

وقال عضوان من مجلسي النواب والأعلى للدولة في تصريحات خاصة لـ" سبوتنيك " إن إعادة هيكلة المجلس الرئاسي تخضع للتوافق بين الأطراف كافة.

وأوضحا أن التوافق سيكون في كل منطقة على حدة، والتي يمثلها بقاء السراج على رأس المجلس مرتكز على توافق كل منطقة على الاسم الذي سيمثلها، وأن يتوافق ممثلي الأقاليم الليبية الثلاثة على من يتولى رئاسة المجلس.

وقال محمد معزب، نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة، إن المشاورات الحالية بين مجموعات من أعضاء مجلسي "الأعلى للدولة والنواب"، تمهد للوصول إلى توافق رسمي بين المجلسين، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن المشاورات تتم بعيدا عن حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها فائز السراج، خاصة أن كل من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب سيقوم بتشكيل المجلس الرئاسي الجديد، والذي يقتصر على 3 فقط، فيما يقوم الرئاسي بتشكيل الحكومة بعد ذلك.

وفيما يتعلق بجولة المفاوضات المرتقبة أوضح، أن المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة لا يرغب في عقد الجولة الجديدة قبل إزالة كافة العراقيل، والتوافق على كافة النقاط الخلافية حتى تكون نتيجة اللقاء مثمرة، ويتم خلالها الاتفاق على الخطوات المرتقبة.

© REUTERS/ Esam Omran Al-Fetori مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يطلع السراج على نتائج اتصالاته لحل الأزمة

من ناحيته، قال عبد المنعم حسن، عضو مجلس النواب الليبي لـ" سبوتنيك "، إنه تم التوافق بين المجلسين على السلطة التنفيذية وهيكل المجلس الرئاسي وتشكيل الحكومة، وكل ما يتعلق بالناحية السياسية.

وأضاف أن الأزمة تتعلق في عدم التوافق على الترتيبات الأمنية، خاصة المؤسسة العسكرية التي لا تزال محل خلاف بين الجانبين، وإنه إذا لم يتم التوافق عليها فإن الجانب السياسي يكون دون أي فائدة.

وأوضح أن المقترح الموجود بين مجلسي الدولة والنواب، هو إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتقليصه إلى 3 فقط، وأن السراج قد يبقى أو يرحل حسب التوافق بين الجانبين، وترشيح كل منطقة للاسم الذي يمثلها.