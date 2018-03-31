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14:01 31 مارس/ آذار 2018
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    رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج

    سياسيون ليبيون يتحدثون عن المشاورات التي تحسم مصير السراج

    © AFP 2018/ MAHMUD TURKIA
    العالم العربي
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    قال سياسيون ليبيون، اليوم السبت 31 مارس/آذار، إن ثلاثة أشخاص هم من يحسمون مصير رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج.

    خليفة حفتر مع فائز السراج
    © AP Photo/ Michel Euler
    صحيفة تتحدث عن عرض "تقاسم السلطة" في ليبيا... وتعليقات من حفتر والسراج
    وقال عضوان من مجلسي النواب والأعلى للدولة في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إن إعادة هيكلة المجلس الرئاسي تخضع للتوافق بين الأطراف كافة.

    وأوضحا أن التوافق سيكون في كل منطقة على حدة، والتي يمثلها بقاء السراج على رأس المجلس مرتكز على توافق كل منطقة على الاسم الذي سيمثلها، وأن يتوافق ممثلي الأقاليم الليبية الثلاثة على من يتولى رئاسة المجلس.

    وقال محمد معزب، نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة، إن المشاورات الحالية بين مجموعات من أعضاء مجلسي "الأعلى للدولة والنواب"، تمهد للوصول إلى توافق رسمي بين المجلسين، خلال الفترة المقبلة.

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن المشاورات تتم بعيدا عن حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها فائز السراج، خاصة أن كل من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب سيقوم بتشكيل المجلس الرئاسي الجديد، والذي يقتصر على 3 فقط، فيما يقوم الرئاسي بتشكيل الحكومة بعد ذلك.

    وفيما يتعلق بجولة المفاوضات المرتقبة أوضح، أن المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة لا يرغب في عقد الجولة الجديدة قبل إزالة كافة العراقيل، والتوافق على كافة النقاط الخلافية حتى تكون نتيجة اللقاء مثمرة، ويتم خلالها الاتفاق على الخطوات المرتقبة.

    عناصر الجيش الوطني الليبي خلال مواجهة إرهابيي تنظيم داعش في بنغازي، ليبيا 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
    © REUTERS/ Esam Omran Al-Fetori
    مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يطلع السراج على نتائج اتصالاته لحل الأزمة
    من ناحيته، قال عبد المنعم حسن، عضو مجلس النواب الليبي لـ"سبوتنيك"، إنه تم التوافق بين المجلسين على السلطة التنفيذية وهيكل المجلس الرئاسي وتشكيل الحكومة، وكل ما يتعلق بالناحية السياسية.

    وأضاف أن الأزمة تتعلق في عدم التوافق على الترتيبات الأمنية، خاصة المؤسسة العسكرية التي لا تزال محل خلاف بين الجانبين، وإنه إذا لم يتم التوافق عليها فإن الجانب السياسي يكون دون أي فائدة.

    وأوضح أن المقترح الموجود بين مجلسي الدولة والنواب، هو إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتقليصه إلى 3 فقط، وأن السراج قد يبقى أو يرحل حسب التوافق بين الجانبين، وترشيح كل منطقة للاسم الذي يمثلها. 

    انظر أيضا:

    مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يطلع السراج على نتائج اتصالاته لحل الأزمة
    ليبيا: السراج يعفي وزير الداخلية من منصبه
    السراج: خصصنا 5 مليون دولار لمشروع دعم الاستقرار في ليبيا
    السراج يدعو أمين عام الأمم المتحدة لزيارة ليبيا
    السراج يؤكد دعمه لمهمة المبعوث الأممي في ليبيا لاستكمال المرحلة الانتقالية
    السراج يدعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا العام المقبل
    ماذا تحمل زيارة السراج إلى واشنطن؟
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    أخبار ليبيا, حل الأزمة في ليبيا, التسوية في ليبيا, المجلس الرئاسي الليبي, حكومة الوفاق الوطني الليبية, مجلس النواب الليبي, الحكومة الليبية, غسان سلامة, فائز السراج, ليبيا
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