تسجيل
15:37 31 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    سلطنة عمان

    سلطنة عمان تخصص مليار دولار لتطوير منطقة صناعية جنوبي البلاد

    © Sputnik. Alexey Boitsov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية العمانية، هلال الحسني، اليوم السبت، عن خطة لتخصيص مليار دولار أمريكي، في صورة استثمارات، لتطوير المنطقة الصناعية في مدينة صور بجنوب شرقي البلاد.

    سلطنة عمان
    © Sputnik. Alexey Boitsov
    سلطنة عمان تفتتح مطار مسقط الجديد بطاقة استيعابية 12 مليون مسافر سنويا
    القاهرة — سبوتنيك. وأشار الحسني، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء العمانية، إلى أن البدء في تنفيذ الخطة سيكون في نهاية الجاري، وستعمل هذه الاستثمارات على تطوير المنطقة بشكل نوعي، على أن يتم الانتهاء من عملية التطوير، أواخر سنة 2020.

    وقال الحسني، "المنطقة ستتحول إلى منطقة صناعية مميزة في القريب العاجل، وهناك مخطط شمولي متكامل سيحقق لها قفزة نوعية في المستقبل القريب".

    وتقوم المؤسسة بضخ 50 مليون ريال عماني [نحو 750 مليون دولار أمريكي]، لتطوير بعض البنى الأساسية في معظم المناطق الصناعية السبع بالسلطنة، كبداية لمرحلة جديدة تؤكد على استمرارية التطوير والتحسين في البنية الأساسية والخدمات للمستثمرين.

    وبخصوص إجمالي حجم الاستثمارات في المناطق السبع، حتى نهاية 2017، أوضح المسؤول العماني، أنها بلغت نحو 6 مليارات و320 مليون ريال عماني [15.8 مليار دولار]، نحو 52 بالمئة منها استثمارات عمانية، والباقي أجنبية.

    وبين أن عدد المشاريع في هذه المناطق الصناعية يفوق الـ 1800 مشروع، منها 1200 قائم يعمل ومنتج، والبقية في مرحلة التنفيذ، ويعمل في هذه المناطق أكثر من 55 ألف عامل، من بينهم 19 ألف عامل عماني.

    ولفت الحسني إلى أن التأثيرات الاقتصادية، التي مر بها قطاع الصناعة نتيجة تراجع أسعار النفط، أثرت بشكل طفيف على المناطق الصناعية، ولذلك يعتبر القطاع الصناعي في السلطنة من القطاعات الواعدة والمساهمة في الناتج المحلي، إذ أنه ينمو بشكل كبير، بمعدل يفوق الـ 6 بالمئة سنوياً.

    وقامت المؤسسة بالتنسيق مع بعض الجهات الدولية، للترويج للاستثمار في السلطنة، ومن بينها جهات في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي والصين، مع السعي إلى جذب الاستثمارات وتوفير المناخ الاستثماري الجيد لهم.    

    انظر أيضا:

    سلطنة عمان توجه دعوة بعد إطلاق "صواريخ الحوثي" على السعودية
    وزير الخارجية السوري يفتتح مقر السفارة السورية الجديد في سلطنة عمان
    وزير الخارجية السوري يزور سلطنة عمان لبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة
    سلطنة عمان وسلوفاكيا توقعان اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي
    "أنصار الله" تؤكد وجود مفاوضات مع السعودية بوساطة سلطنة عمان
    مجلة: سلطنة عمان تتسلح بطائرات حربية وأنظمة اتصالات متطورة يجعلها تضاهي التفوق السعودي الإماراتي
    بالفيديو... نهائي مثير بين سلطنة عمان والإمارات في خليجي 23
    سلطنة عمان توقع اتفاق تمويل مع السعودية بقيمة 210 ملايين دولار لمشروع صناعي
    الكلمات الدلالية:
    سلطنة عمان تخصص مليار دولار لتطوير منطقة صناعية جنوبي البلاد, تطوير منطقة صناعية, حكومة سلطنة عمان, سلطنة عمان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    طائر الفينيق ينبعث: المدن المدمرة التي أعيد بناؤها
    طيور الفينيق... المدن التي بعثت من جديد
    القضار الأمريكي يرفض طلب السعودية إسقاط دعوى تتهمها بالتخطيط لـ11 سبتمبر
    شراء الأسلحة الأمريكية لا يعني إسقاط قانون "جاستا"
    ما هي الدول التي طردت الدبلوماسيين الروس؟
    ما هي الدول التي طردت الدبلوماسيين الروس
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك