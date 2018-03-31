سانا: ساعات قليلة وتعلن بلدات عين ترما وجوبر وعربين وزملكا خالية من الإرهاب

قالت وكالة الأنبار الرسمية السورية "سانا"، اليوم السبت 31 مارس/ آذار، إنه سيتم إعلان عدة بلدات من الغوطة الشرقية آمنة وخالية من الإرهاب، بعد ساعات قليلة.

© Sputnik. Mohammad Maarouf خروج 65 حافلة مسلحين... وساعات لإعلان جوبر وعربين وزملكا خالية من المسلحين

وذكر مراسل الوكالة : "ساعات قليلة تفصل عن إعلان بلدات عين ترما وجوبر وعربين وزملكا بالغوطة الشرقية آمنة وخالية من الإرهاب".

وأوضح: "مع خروج الحافلات العشر الأخيرة التي تقل الإرهابيين وعائلاتهم إلى إدلب من ممر عربين تعلن بلدات جوبر وعربين وزملكا وعين ترما بالغوطة الشرقية آمنة وخالية من الإرهاب، ويكتب الجيش العربي السوري نصرا جديدا".

وأضاف: "إن إعلان بلدات جوبر وعربين وزملكا وعين ترما بالغوطة الشرقية آمنة وخالية من الإرهاب خطوة أساسية في طريق إعلان كامل الغوطة الشرقية خالية من الإرهاب".