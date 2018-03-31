مصدر أمني: القسم الجنوبي للغوطة الشرقية بات خاليا من المسلحين

قال مصدر أمني، اليوم السبت 31 مارس/ آذار، إن القسم الجنوبي من الغوطة الشرقية بات خاليا من المسلحين، بعد خروج آخر دفعة منهم اليوم باتجاه إدلب.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI سانا: ساعات قليلة وتعلن بلدات عين ترما وجوبر وعربين وزملكا خالية من الإرهاب

دمشق- سبوتنيك وأوضح المصدر، لوكالة " سبوتنيك "، أن "آخر دفعة من مسلحي بلدات جوبر وزملكا وعربين وحزة وعين ترما وحرستا بالقسم الجنوبي من الغوطة الشرقية لدمشق خرجت اليوم عبر معبر عربين باتجاه إدلب، تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه منذ أسابيع بين الجيش السوري ومسلحي تلك البلدات برعاية روسية".

وأضاف المصدر الأمني أن "أكثر من 38 ألف مسلح وعائلاتهم خرجوا من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما بالغوطة الشرقية عبر ممر عربين إلى إدلب خلال هذه العملية".

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد أعلنت، في وقت سابق، أنه "مع خروج الحافلات العشر الأخيرة التي تقل الإرهابيين وعائلاتهم إلى إدلب من ممر عربين تعلن بلدات جوبر وعربين وزملكا وعين ترما بالغوطة الشرقية آمنة وخالية من الإرهاب، ويكتب الجيش العربي السوري نصرا جديدا".