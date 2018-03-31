الخارجية السعودية تنفي ما تردد عن زيارة محمد بن سلمان إلى العراق

نفت وزارة الخارجية السعودية صحة أنباء ترددت حول زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العراق.

© AP Photo/ Saudi Press Agency ملك السعودية يهدي العراق ملعبا لكرة القدم

القاهرة — سبوتنيك . وذكر الحساب الرسمي للخارجية السعودية على "تويتر"، اليوم السبت، "لا صحة لما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن زيارة ولي العهد إلى جمهورية العراق الشقيقة".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس" اليوم السبت، عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قوله "لا صحة لما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن زيارة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية العراق الشقيقة".

وأضافت الوكالة "ونوه المصدر في ختام تصريحه، بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطورات الإيجابية التي تشهدها مؤخرًا في المجالات كافة".

وكانت أنباء ووسائل إعلام أفادت، بوقت سابق، بأنه من المحتمل أن يزور ابن سلمان بغداد قريبا.

فيما كان عضو لجنة الصداقة العراقية الخليجية في مجلس النواب العراقي عامر الفايز قال لوكالة "سبوتنيك" نهاية شباط/فبراير الماضي إنه "من المرجح أن يزور ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان العاصمة العراقية بغداد قريبا، تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء حيدر العبادي".

ويواصل ابن سلمان زيارته للولايات المتحدة الأمريكية لليوم العاشر على التوالي، في إطار زيارة لبحث سبل التعاون المشتركة، وعقد لقاءات مع كبار المسؤولين الرسميين، ورجال الأعمال في شتى المجالات.

وتشهد العلاقات العراقية السعودية تقاربا ملحوظا بعد قرابة 3 عقود من توتر كبير وقطع للعلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأعلنت العراق والسعودية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي تأسيس المجلس التنسيقي رسميا، تبعها عودة هبوط الطائرات السعودية في مطارات العراق بعد توقف دام نحو 27 سنة.

وأعلن العبادي في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي انتصار العراق نهائيا على تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، وإتمام العمليات العسكرية ضد الإرهاب في البلاد.

وكان زير النفط السعودي خالد الفالح، كشف في تصريحات سابقة، أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق بلغ 170 مليار ريال (حوالي 45 مليار دولار).