بالفيديو... الجيش السوري يحسم الموقف في "تل رفعت" لمنع دخول الجيش التركي

انتشرت قوات من الجيش السوري في مدينة تل رفعت شمال مدينة حلب والتي استقبلت آلاف النازحين من منطقة عفرين بعد العملية التركية في عفرين، ويأتي هذا الانتشار بعد تردد أنباء عن احتمال دخول القوات التركية والفصائل السورية المعارضة الموالية لتركيا إلى المدينة.

© AFP 2018/ Bulent Kilic القوات الكردية تنفي الأنباء عن سيطرة الجيش التركي على تل رفعت

ونقلت وكالة " سانا " عن أهالي مدينة تل رفعت تأكيدهم عدم دخول أي قوات تركية أو فصائل موالية لها إلى المدينة، وأن ما تم تدواله من أنباء عن ذلك في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي هي "أخبار كاذبة". ونوه الأهالي أنهم لن يغادروا منازلهم وهم مستمرون في ممارسة حياتهم الطبيعية.

وأجرت قناة "سما" المقربة من الحكومة السورية مقابلات مع سكان بلدة تل رفعت رحبوا من خلالها بدخول قوات الجيش السوري إلى المدينة لتعزيز أمنها، ما مكنهم من متابعة حياتهم بشكل طبيعي، نافين الأخبار عن دخول قوات تركية وفصائل مدعومة منها إلى المدينة والسيطرة عليها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد لفت إلى أن تركيا ستحقق أهداف عملية غصن الزيتون من خلال السيطرة على مدينة تل رفعت أيضا خلال وقت قصير"، وذلك بحسب وكالة الأناضول.